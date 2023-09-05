Villarreal'de Quique Setien'le yollar ayrıldı La Liga'da 4 maç sonunda topladığı 3 puanla 15. sırada yer alan Villarreal'de teknik direktör Quique Setien'in dönemi sona erdi.

AA

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Villarreal'de, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki İspanyol teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Sportif direktör Miguel Angel Tena'nın, takımı geçici olarak çalıştıracağı belirtildi.

2022'de göreve gelmişti

2022'nin ekim ayında göreve başlayan Setien yönetiminde LaLiga 2022-23 sezonunu 5. sırada tamamlayan Villarreal, bu sezon 4. maçların ardından topladığı 3 puanla 15. sırada yer alıyor.

Setien, daha önce Racing Santander, Las Palmas, Real Betis ve Barcelona kulüplerinin yanı sıra Ekvator Ginesi Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.