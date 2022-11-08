Vincent Aboubakar: Salah'ın yaptıklarını ben de yapabilirim

Vincent Aboubakar: Salah'ın yaptıklarını ben de yapabilirim

Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Mısırlı yıldız Muhammed Salah hakkında konuştu. Aboubakar, kendisi ile Mohamed Salah arasındaki tek farkı, Salah'ın büyük bir kulüpte oynaması olarak gösterdi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr FC'ye transfer olan ve kariyerini burada sürdüren Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, Muhammed Salah güzellemelerinin abartıya kaçtığını söyledi.

Vincent Aboubakar, Muhammed Salah'ın Avrupa'da üst düzey takımlarda oynadığı için bu kadar öne çıktığını belirtirken, kendisinin en az Mısırlı oyuncu kadar kaliteli olduğunu söyledi.

"Muhammed Salah'tan asla etkilenmedim"

30 yaşındaki Kamerunlu santrfor Aboubakar, "Muhammed Salah'tan asla etkilenmedim. Açıkça söylüyorum çünkü dürüst bir insanım ve olaylara kendi bakış açım var. Etkilenmiş olsaydım, bunu söylerdim. İnsanlar bu düşünceme karşı çıkabilir. Onun yaptıklarını yapabilirim." dedi.

"Maç içerisinde çok fazla şey üretmiyor"

Vincent Aboubakar, "İyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama maç içerisinde çok fazla şey üretmiyor." diyerek, Mısırlı futbolcunun eksiklerinden bahsetti.

"Kylian Mbappe seviyesinde değil"

Öte yandan Aboubakar; "Salah tabii ki Premier Lig'de iyi şeyler yapıyor, çünkü yıllardır orada. Fakat Kylian Mbappe seviyesinde değil." dedi.

"Salah'ın yaptıklarını ben de yapabilirim"

Son olarak Aboubakar, "Tekrarlıyorum, bu benim düşüncem. İnsanların bu fikrimi beğenmemesi de umrumda değil. Salah'ın yaptıklarını ben de yapabilirim. Sadece Avrupa'da üst düzey bir bir kulüpte oynama şansım olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

35 maçta 11 gol attı

Al-Nassr FC'de 35 mücadeleye çıkan Vincent Aboubakar, 11 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Aboubakar, Beşiktaş'taki iki döneminde toplam 67 maça çıktı ve 35 kez ağları sarsmayı başardı.