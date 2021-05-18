Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'tan istediği maaş

Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile sözleşme uzatmak istese de ilk görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadı.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar konusu kafaları karıştırıyor.

İLK GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ

Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynamadığı için sözleşmesi uzamayan Kamerunlu santrforun, yeni sözleşme görüşmelerinde siyah-beyazlıları zorladığı öğrenildi.

Menajeri aracılığıyla senelik 3.5 milyon euro talep ettiğini yönetime bildiren Aboubakar, siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı.

Şu an için senelik 1.6 milyon euro alan Kamerunlu forvete 2 milyon euroluk teklif yapan Beşiktaş, beklemeye geçti.

15 GOL 5 ASİST

1 maç daha oynasaydı sözleşmesi uzayacak olan Aboubakar, bu sezon 26 maçta 15 gol 5 asist yaptı.

"KALMAK İSTERİM" DİYOR

Önceki gün sözleşmesi hakkında konuşan Aboubakar, “Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım. Kontratımda 30 maç oynama zorunluluğu maddesi olduğunu sonradan öğrendim.” ifadeleriyle kalmak istediğini dile getirmişti.