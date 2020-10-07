Vinicius Jr: Karim Benzema bir idol

Real Madrid'in gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Vinicius Jr. verdiği bir röportajda Karim Benzema'nın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Real Madrid'in 2017 yılında renklerine bağladığı, daha sonra 2018'den itibaren İspanya'da forma giymeye başlayan 2000 doğumlu Vinicius Jr, kendisine idol olarak Karim Benzema'yı gördüğünü söyledi.

"KARİM BENZEMA BİR İDOL"

2020-21 sezonuna etkileyici bir şekilde başlayan Vicinius, geçen hafta sonu Levante karşısında alınan 2-0'lık galibiyete de attığı golle katkı sağlamıştı.

Vinicius, RMTV'ye verdiği demeçte "Karim bir idol. Onunla oynamak bir onur" dedi. "Her zaman neleri geliştirebileceğimden, ayrıca bana nasıl yardım edebileceğinden bahsediyoruz... Geldiğimde beni tanımıyordu ama yine de bana yardım etmeye başladı" diyerek Benzema'dan bahseden Vinicius, "Yardımlarına ve tavsiyelerine devam ediyor ve bana her zaman sakin kalmamı söylüyor" diye konuştu.

Los Blancos, Mayıs 2017'de Vinicius için 45 milyon euro ödemişti.