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Vinicius'tan ırkçı taraftarlara karşı dik duruş

Vinicius'tan ırkçı taraftarlara karşı dik duruş La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile berabere kalan Valencia'da taraftarların ırkçı tezahüratları maça damgasını vurdu. Vinicius Jr. kendisini hedef alan ırkçılara attığı iki golle yanıt verdi.