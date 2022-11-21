Virgil Van Dijk, Dünya Kupası'nda LGBT pazubandını takmayacak

FIFA, ülkelerin "OneLove" pazubandı yerine "ayrımcılığa karşı" pazubandını takmasını istiyor. Buna rağmen gökkuşağı bandını takacağını iddia eden Van Dijk ise geri adım atarak alay konusu oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkenin LGBT karşıtlığı bazı ülkeleri rahatsız etse de Katar, kanunlarından geri adım atmıyor.

LGBT örgütlerinin baskılarına direnen Katar, FIFA ile de görüşerek takımların gökkuşağı renklerini içeren pazubant takmasını da engellemesini istemişti.

FIFA, Katar'ın isteği doğrultusunda LGBT pazubandı (OneLove) takan futbolcuların sarı kart göreceğini açıklamıştı.

İngiltere kaptanı Harry Kane ve Hollanda kaptanı Virgil Van Dijk ise FIFA'nın kararını kabul etmediğini açıklamış ve OneLove pazubandını takacaklarını söylemişti.

Van Dijk "Gökkuşağı bandını takacağım" demişti ama...

Van Dijk açıklamasında, "Gökkuşağı renkli kol bandını takacağım. Bizim açımızdan bir şey değişmedi. Eğer onu taktığım için kart görürsem bunu tartışırız. Çünkü sarı kartım varken oynamayı sevmiyorum." demişti.

Ancak bu açıklamalara rağmen Hollanda Futbol Federasyonu, takımın kaptanı Virgil Van Dijk'in OneLove pazubandını takmayacağını bunun yerine "Ayrımcılığa karşı" kol bandını takacağını duyurdu.

Virgil Van Dijk'in geri vites yapması da sosyal medyada alay konusu oldu.