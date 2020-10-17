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    Virgil van Dijk sakatlandı

    Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk, Everton maçının 10. dakikasında kaleci Jordan Pickford'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hollandalı futbolcu oyuna devam edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 17:56
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    Virgil van Dijk sakatlandı

    İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool'u karşıya karşıya getiren Merseyside derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

    YARDIMCI BAYRAK KALDIRMADI

    Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.

    Virgil van Dijk sakatlandı #1

    Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk'ın ofsaytta olduğunu Liverpool'lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez'e bıraktı.

    AKILLARA FERNANDO MUSLERA GELDİ

    Virgil van Dijk'ın Everton derbisinde sakatlandığı bu pozisyonun ardından akıllara Fernando Muslera'nın  Rizespor maçındaki pozisyonu geldi. Yine bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Milan Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

    Virgil van Dijk sakatlandı #2

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