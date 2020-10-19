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    Virgil van Dijk: Tanrı'nın yardımıyla daha güçlü döneceğim

    Everton maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı söylenen Virgil van Dijk, sahalara her zamankinden daha iyi, fit ve güçlü döneceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 12:00
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 12:00
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    Virgil van Dijk: Tanrı'nın yardımıyla daha güçlü döneceğim

    Everton maçında kaleci Jordan Picford'ın kontrolsüz hareketinden dolayı sakatlık yaşayan ve 11. dakikada yerini Joe Gomez'e bırakan Virgil van Dijk, Instagram hesabından açıklama yaptı.

    "HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

    Yıldız oyuncu, "Şu an tamamen iyileşmeye odaklandım ve bir an önce geri dönebilmek için elimden geleni yapacağım. Hayal kırıklığına rağmen, iyileşme sürecini iyi geçireceğime inancım tam. Tanrı'nın yardımıyla her zamankinden daha iyi, fit ve güçlü döneceğim.

    Hayatta olduğu gibi futbolda da her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım. İyi ve kötü zamanlarda dik durmaya çalışmak önemli. Eşim, çocuklarım, ailem ve Liverpool'daki herkesin desteği ile bu zorluğa meydan okumaya hazırım.

    Mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür ederim. Ailem ve benim için çok şey ifade ediyor. Takım arkadaşlarımı desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

    Virgil van Dijk: Tanrı nın yardımıyla daha güçlü döneceğim #1

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