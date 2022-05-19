Vitor Pereira, Copa Libertadores'te oyundan atıldı

Copa Libertadores'te Boca Juniors ile Vitor Pereira'nın takımı Corinthians karşılaştı. Mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu.

Copa Libertadores E Grubu beşinci maçında Boca Juniors, evinde ağırladığı Corinthians ile 1-1 berabere kaldı.

Corinthians, 16. dakikada Du Queiroz ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors ise 42. dakikada D. Benedetto'nun bulduğu golle karşılık verdi. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçın ikinci yarısında sertliğin dozu bir hayli arttı.

69. dakikada Corinthians forması giyen Victor Cantillo, rakibi Pol Fernández'e attığı kafa sonucu direkt kırmızı kart gördü.

Pereira da oyundan atıldı

Yaşanan olaylar sırasında Vitor Pereira da oyuncularına müdahale etmek için sahaya girdi.

Ancak maçın hakemi, bir kırmızı kart da Portekizli teknik direktöre gösterdi.

Futbolcuların birbirine girdiği olaylı karşılaşmada hakem, tam 11 kez kartına başvurmak zorunda kaldı.