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    Vitor Pereira, Copa Libertadores'te oyundan atıldı

    Copa Libertadores'te Boca Juniors ile Vitor Pereira'nın takımı Corinthians karşılaştı. Mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu.
    • 19.05.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 17:02
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    Vitor Pereira, Copa Libertadores'te oyundan atıldı

    Copa Libertadores E Grubu beşinci maçında Boca Juniors, evinde ağırladığı Corinthians ile 1-1 berabere kaldı.

    Corinthians, 16. dakikada Du Queiroz ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors ise 42. dakikada D. Benedetto'nun bulduğu golle karşılık verdi. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçın ikinci yarısında sertliğin dozu bir hayli arttı.

    69. dakikada Corinthians forması giyen Victor Cantillo, rakibi Pol Fernández'e attığı kafa sonucu direkt kırmızı kart gördü.

    Vitor Pereira, Copa Libertadores te oyundan atıldı #1

    Pereira da oyundan atıldı

    Yaşanan olaylar sırasında Vitor Pereira da oyuncularına müdahale etmek için sahaya girdi.

    Ancak maçın hakemi, bir kırmızı kart da Portekizli teknik direktöre gösterdi.

    Futbolcuların birbirine girdiği olaylı karşılaşmada hakem, tam 11 kez kartına başvurmak zorunda kaldı.

    Vitor Pereira, Copa Libertadores te oyundan atıldı #2


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