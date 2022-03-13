Vitor Pereira, Corinthians'ta kahraman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'ya giden Vitor Pereira, yeni takımı Corisnthians'ta kahraman oldu.

Fenerbahçe'de sezona şampiyonluk umuduyla girip Beşiktaş maçından sonra yolların ayrıldığı Vitor Pereira yeni takımında gözde oldu. Brezilya ekibi Corinthians'la anlaşan Portekizli çalıştırıcı çabuk sevildi.

Corinthians'la ilk maçında Sao Paolo'ya çıkan ve 1-0 kaybeden Vitor Pereira, taraftarının önünde ilk maçına Ponte Preta karşısında çıktı.

Pereira'nın öğrencileri rakibini Augusto, Paulinho, Mosquito, Adson ve Mantuan'ın golleriyle 5-0 yendi.

Maçın ardından Corinthians Twitter hesabı yaptığı Vitor Pereira paylaşımı ile dikkatleri çekti.

"PEREIRA NE DÜŞÜNÜYORSA DOĞRUDUR"

Corinthians'ın paylaşımı: "Vitor Pereira ne düşünüyorsa doğrudur.Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim.

Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, ben de onlardan biriyim.Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim.Vitor Pereira'nın hiç hayranı yoksa ben yokum."