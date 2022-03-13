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- Vitor Pereira, Corinthians'ta kahraman oldu
Vitor Pereira, Corinthians'ta kahraman oldu
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 17:28
Fenerbahçe'de sezona şampiyonluk umuduyla girip Beşiktaş maçından sonra yolların ayrıldığı Vitor Pereira yeni takımında gözde oldu. Brezilya ekibi Corinthians'la anlaşan Portekizli çalıştırıcı çabuk sevildi.
Corinthians'la ilk maçında Sao Paolo'ya çıkan ve 1-0 kaybeden Vitor Pereira, taraftarının önünde ilk maçına Ponte Preta karşısında çıktı.
Pereira'nın öğrencileri rakibini Augusto, Paulinho, Mosquito, Adson ve Mantuan'ın golleriyle 5-0 yendi.
Maçın ardından Corinthians Twitter hesabı yaptığı Vitor Pereira paylaşımı ile dikkatleri çekti.
"PEREIRA NE DÜŞÜNÜYORSA DOĞRUDUR"
Corinthians'ın paylaşımı: "Vitor Pereira ne düşünüyorsa doğrudur.Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim.
Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, ben de onlardan biriyim.Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim.Vitor Pereira'nın hiç hayranı yoksa ben yokum."