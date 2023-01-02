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    Vitor Pereira: Flamengo'da olmak büyük mutluluk

    Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, yeni takımını tercih etmesinin nedenini birçok kulvarda şampiyonluk yaşamak için olduğunu belirtti.
    • 02.01.2023 - 19:39
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    Vitor Pereira: Flamengo'da olmak büyük mutluluk

    İki dönem ülkemizde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ve geçtiğimiz haftalarda Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Flamengo ile anlaşan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira yeni takımı ile alakalı açıklamalarda bulundu.

    "Beni Flamengo'ya getiren tam olarak bu"

    Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edeceği takımı Flamengo ile ilgili Vitor Pereira, "Beni Flamengo'ya getiren tam olarak bu. Kararım, birçok turnuvada şampiyonluk için savaşma olasılığına dayanıyor." dedi.

    Vitor Pereira: Flamengo da olmak büyük mutluluk #1

    "Burada olmak büyük bir mutluluk"

    Flamengo'dan olmanın büyük bir mutluluk olduğundan bahseden Pereira, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Kulübün bize verdiği güvenin karşılığını çok çalışarak ödemek istiyoruz. Brezilya'da, Flamengo oyuncularını ve takımlarını tanımamı sağlayan 10 ay geçirdim. Dürüst olmak gerekirse bir yıl önce böyle bir avantajım yoktu, ama şimdi var." ifadelerinde bulundu.

    Vitor Pereira, Fenerbahçe'de ikinci döneminde 25 maçta 1.60, Flamengo'dan önceki takımı Corinthias'ta ise 63 maça 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.

    Vitor Pereira: Flamengo da olmak büyük mutluluk #2


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