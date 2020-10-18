Vitor Pereira: Galatasaray'ı asla çalıştırmam

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler söyledi.

Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.

Olympiakos ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini Galatasaray ve Benfica örnekleriyle verdi.





"GALATASARAY'I ASLA ÇALIŞTIRMAM"

52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

FENERBAHÇE'DE BAŞARI YAKALAYAMADI

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2015-2016 sezonunda kurulan güçlü kadroya rağmen ligi Beşiktaş'ın gerisinde bitiren Vitor Pereira 2016-2017 sezonunun başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Monaco'ya elenmesinin ardından takımdan gönderilmişti.



