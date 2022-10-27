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    Vitor Pereira, gazetecinin hadsiz sorusuna çıldırdı

    Vitor Pereira, gazetecinin hadsiz sorusuna çıldırdı

    Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fluminense maçı sonrası basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu soruya sinirlendi.
    • 27.10.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 17:44
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    Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fluminense'ye 2-0 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu soruya çok sinirlendi.

    Marco Bello adındaki bir gazeteci, sorduğu soruyla Pereira'yı adeta çılgına çevirdi. Marco Bello, "Elimizdeki bilgilere göre karınız gitmenizi istiyor ama siz kalmak istiyorsunuz. Evinizde sorumlu olan kim?" şeklinde bir soru yöneltti.

    Vitor Pereira, gazetecinin hadsiz sorusuna çıldırdı #1

    Çok sert cevap

    Portekizli teknik direktör, "Arkadaşım... Senden daha kibar olduğum için cevap vermeyeceğim. Gördün mü? Ailem bana eğitim verdi, cevap vermem. Kabalık. Futbolla alakası olmayan bir konu. Tek kelimeye cevap vermiyorum. Bana duyduğun saygı, benim de sana duyduğum saygıdır. Karım 12 yıldır evden uzakta ve verdiğim kararlar hep benim. Çocuklarla kalıyor. Bu tür yorumları kabul etmiyorum. Bu kaba, saygısızlık." şeklinde cevap verdi.

    Vitor Pereira'dan gazeteciye fırça İZLE

    Gazeteci özür diledi

    Pereira, Corinthians'taki görevini bırakıp bırakmayacağı konusunda ise "Zaten benim yerimi alacak başka birini arıyorlarsa bu benim sorunum değil. Bunu ancak sezon sonunda, kulübün hedeflerine ulaşıldığında tekrar konuşacağım." ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereira'yı kızdıran soruyu soran gazeteci Marco Bello, Portekizli teknik direktörden özür diledi.

    Vitor Pereira, gazetecinin hadsiz sorusuna çıldırdı #2


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