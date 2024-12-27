Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig'e hızlı başladı

İHA

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig kariyerine hızlı başladı.

Geçtiğimiz hafta Wolverhampton ile anlaşan tecrübeli teknik adam, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta da galibiyet elde etti.

İLK İKİ MAÇINI KAZANDI

İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı 2-0'lık sonuçla yendi.

MOURINHO'NUN ARDINDAN İLKİ BAŞARDI

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de 2'de 2 yaparken, bir başka başarıya da imza attı.

Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk 2 maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.