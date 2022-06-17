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    Vitor Pereira, kırmızı kart gören oyuncusunun üzerine yürüdü

    Vitor Pereira, kırmızı kart gören oyuncusunun üzerine yürüdü

    Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Brezilya'nın Corinthians takımının başına geçen Pereira, deplasmandaki maçta çıkan kırmızı kart sonrası oyunucuyla diyalog yaşadı.
    • 17.06.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 14:52
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    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile yollarını ayırarak, Brezilya'nın Corinthians takımına giden Vitor Pereira, Paranaense deplasmanında kulübede yaptığı hareket gündem oldu.

    Brezilya Serie A Ligi'nin 12. haftasında Paranaense'ye konuk olan Corinthians, 5. dakikada Guedes ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçse de 82. dakikada Terans ile gelen penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

    Vitor Pereira, kırmızı kart gören oyuncusunun üzerine yürüdü İZLE

    Vitor Pereira, kırmızı kart gören oyuncusunun üzerine yürüdü #1

    Oyuncusu kırmızı kart görünce sinirlendi

    Mücadelenin 71. dakikasında oyun durmuşken rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılan Roni hakeme itirazlarını sürdürdü. Bu sırada hocası Pereira kızgın bir şekilde gelirken oyuncusunu uyardı.

    Vitor Pereira, kırmızı kart gören oyuncusunun üzerine yürüdü #2

    Boynundan tutarak tepki gösterdi.

    Elleriyle oyuncusunu boynundan tutan Brezilyalı teknik adam olaya tepki gösterdi.

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Roni'ye karşı yaptığı bu davranış, Brezilya basınında gündeme oyurdu. Portekizli'nin, kendi oyuncusuna yaptığı hareketi gören Türk futbolseverler ise Pereira'yı Yılmaz Vural'a benzetti.

    Vitor Pereira, kırmızı kart gören oyuncusunun üzerine yürüdü #3


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