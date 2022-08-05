Vitor Pereira, kulüp başkanından Cristiano Ronaldo'yu istedi

Premier Lig’de Manchester United’da forma giyen ve ayrılık hazırlığında olan Portekizli yıldıza, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'tan teklif geldi.

Geçtiğimiz günlerde ailevi nedenleri gerekçe göstererek hazırlık kampına katılmayan Ronaldo, Manchester United'ın İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ilk 45 dakika forma giymiş, devre arasında oyundan alınınca stadı terk etmişti.

Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olan ve teknik direktör Erik ten Hag ile problem yaşayan dünya yıldızının, birçok dev takımla görüştüğü ancak bir sonuca ulaşamadığı öğrenilmişti.

Yaşı ve maaşının doğru orantıda olmadığını düşünen Bayern Münih ve Atletico Madrid gibi takımlar, Portekizli yıldızın transferini veto etmişti.

Manchester temsilcisinden 26.5 milyon sterlin kazanan 37 yaşındaki golcü oyuncuya sürpriz bir teklif geldi.

Pereira'nın takımı Corinthians istiyor

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın Ronaldo için nabız yokladığı kaydedilirken, kulüp başkanı Duilio Monteiro Alves "Futbolda her şey mümkün. Böyle bir ihtimal daha önce yoktu ama şimdi gözümüz üzerinde." diyerek taraftarları şaşırttı.

Teknik direktör Pereira'nın dünyaca ünlü ismi özel olarak istediği de gelen haberler arasında. Bu uçuk düşüncenin gerçeğe dönüşmesi beklenmezken, deneyimli teknik adamın yine de hayallerini güçlü tuttuğu belirtiliyor.

Ronaldo, geçen sezon 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.