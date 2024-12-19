Vitor Pereira resmen Premier Lig'de

Haber Merkezi
İngiliz ekibinin, Pereira'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrenildi. Al Shabab'da 30 maça çıkan ve 1.73 puan ortalaması yakalayan Pereira, İngiltere'de Wolverhampton'ı yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.
16 maç sonunda sadece 9 puan toplayarak Premier Lig'de 19. sırada bulunan Wolverhampton, Portekizli çalıştırıcıyla çıkış arayışında.
FENERBAHÇE'DEKİ İKİ DÖNEMİ
Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021 yıllarında iki farklı dönemde Fenerbahçe'nin başında yer aldı.
Türkiye'deki kariyerinde tartışmalarla anılan tecrübeli teknik adam, şimdi Premier Lig'de Wolverhampton’ı kümede tutma mücadelesi verecek.
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