Vitor Pereira resmen Premier Lig'de
Haber Merkezi

İngiliz ekibinin, Pereira'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrenildi. Al Shabab'da 30 maça çıkan ve 1.73 puan ortalaması yakalayan Pereira, İngiltere'de Wolverhampton'ı yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak.

16 maç sonunda sadece 9 puan toplayarak Premier Lig'de 19. sırada bulunan Wolverhampton, Portekizli çalıştırıcıyla çıkış arayışında.

FENERBAHÇE'DEKİ İKİ DÖNEMİ

Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021 yıllarında iki farklı dönemde Fenerbahçe'nin başında yer aldı.

Türkiye'deki kariyerinde tartışmalarla anılan tecrübeli teknik adam, şimdi Premier Lig'de Wolverhampton’ı kümede tutma mücadelesi verecek.

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Ercan Ertan
Muhabir