Petrol
85.48
1.90%
Euro
19.2555
-0.02%
Dolar
18.6374
0.06%
Altın
1.049
0.72%
Borsa
4968
0.00%
Bitcoin
311.962
1.10%
BTXN Coin
5.74
-0.69%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Vitor Pereira, Talisca'yı istiyor

    Flamengo ile sözleşme imzalamaya yakın olan Vitor Pereira'nın, yönetimden istediği ilk transferin Anderson Talisca olduğu belirtildi.
    • 29.11.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vitor Pereira, Talisca'yı istiyor

    Flamengo'nun başına geçmeye hazırlanan Vitor Pereira'nın, ilk transfer isteği ortaya çıktı.

    Brezilya basınında yer alan habere göre, 54 yaşındaki teknik adam, Flamengo yönetiminden ilk olarak Anderson Talisca'nın transfer edilmesini istedi. Portekizli teknik adamın, ayrıca Corinthians döneminde de Talisca'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

    Vitor Pereira, Talisca yı istiyor #1

    Flamengo'nun planı

    Flamengo yönetiminin, Anderson Talisca'nın transferi için ilk planının Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu aktarıldı.

    Al Nassr'da forma giyen 28 yaşındaki Talisca'nın, Suudi Arabistan'da iyi bir kontrata sahip olduğu, bu durumun Flamengo'nun işini zorlaştıracağı belirtildi. Ancak Brezilya ekibinin, yine de Ocak ayındaki transfer döneminde transfer için görüşmelere başlamasının muhtemel olduğu kaydedildi.

    2021 yılından bu yana Al Nassr forması giyen Talisca'nın, Suudi Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    İhbara giden polislere pompalıyla ateş açtılar
    3. Sayfa

    İhbara giden polislere pompalıyla ateş açtılar

    Samsun'daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı
    3. Sayfa

    Samsun'daki imam, oğlunun cenaze namazını kıldırdı

    Görüş Bildir