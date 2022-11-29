Vitor Pereira, Talisca'yı istiyor

Flamengo ile sözleşme imzalamaya yakın olan Vitor Pereira'nın, yönetimden istediği ilk transferin Anderson Talisca olduğu belirtildi.

Flamengo'nun başına geçmeye hazırlanan Vitor Pereira'nın, ilk transfer isteği ortaya çıktı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 54 yaşındaki teknik adam, Flamengo yönetiminden ilk olarak Anderson Talisca'nın transfer edilmesini istedi. Portekizli teknik adamın, ayrıca Corinthians döneminde de Talisca'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.





Flamengo'nun planı

Flamengo yönetiminin, Anderson Talisca'nın transferi için ilk planının Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu aktarıldı.

Al Nassr'da forma giyen 28 yaşındaki Talisca'nın, Suudi Arabistan'da iyi bir kontrata sahip olduğu, bu durumun Flamengo'nun işini zorlaştıracağı belirtildi. Ancak Brezilya ekibinin, yine de Ocak ayındaki transfer döneminde transfer için görüşmelere başlamasının muhtemel olduğu kaydedildi.

2021 yılından bu yana Al Nassr forması giyen Talisca'nın, Suudi Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.