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    Vitor Pereira'dan muhabire olay yanıt

    Vitor Pereira'dan muhabire olay yanıt

    Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, Palmeiras'a karşı alınan yenilgi sonrası bir gazetecinin sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
    • 14.08.2022 - 12:41
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    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, Brezilya Serie A 22. hafta maçında lider Palmeiras'a evinde 1-0 mağlup oldu. Palmeiras'ın golünü 72. dakikada Roni kendi kalesine attı.

    Bu sonucun ardından Palmeiras puanını 48'e çıkardı ve 39 puanda kalan en yakın takipçisi Corinthians ile puan farkını 9'a yükseltti.

    Vitor Pereira: Kovulmaktan korkmuyorum - İZLE

    Taraftarlar tepki gösterdi

    Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmişti. Flamengo'ya evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda eden Corinthians'ta taraftarlar Pereira ve oyunculara büyük tepki gösterdi.

    Pereira'nın öğrencileri ligde çıktıkları son 9 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

    Palmeiras maçı sonrası basın toplantısına kjatılan Vitor Pereira, bir gazetecinin 'Kovulmaktan korkuyor musunuz?' şeklindeki sorusuna çok konuşulan şu yanıtı verdi:

    "Şaka mı yapıyorsun? Hayatımın, kariyerimin bu döneminde kovulmaktan neden korkayım? Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musunuz?"

    Vitor Pereira dan muhabire olay yanıt #1


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