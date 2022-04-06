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    Vitor Pereira'nın Brezilya kabusu

    Vitor Pereira'nın Brezilya kabusu

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira'nın Brezilya'daki kabusu sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:09
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    Libertadores Kupası ilk hafta maçında Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians, deplasmanda karşı karşıya geldiği Always Ready'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya tatsız başladı.

    Estadio Hernando Siles'de oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Marcos Daniel Riquelme ile 46. dakikada Rodrigo Luis Ramallo Cornejo kaydetti. Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

    Corinthians, Libertadores Kupası ikinci hafta maçında 14 Nisan tarihinde sahasında Cali'yi ağırlayacak.

    Vitor Pereira nın Brezilya kabusu #1

    CORINTHIANS’TA DA DÜŞÜŞTE

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta da beklentilerin uzağında kaldı.

    Son olarak Brezilya Paulista Ligi yarı finalinde Sao Paulo'ya 2-1 mağlup olan Vitor Pereira yönetimindeki Corinthians elenmişti. Brezilya temsilcisi şimdi de Libertadores'e mağlubiyetle başlamış oldu.

    Portekizli teknik adamla birlikte 7 resmi müsabakaya çıkan Corinthians, 2 kez sahadan galip ayrılırken 4 kez rakiplerine mağlup oldu. Brezilya ekibi bu 7 maçlık periyotta 1 kez de beraberlik elde etti.

    Vitor Pereira nın Brezilya kabusu #2

    "UTANÇ VERİCİ"

    Sosyal medyanın en büyük Corinthians platformu olan Meu Timao, 2-0 kaybedilen Always Ready maçı sonrasında "utanç verici" yazılı bir paylaşımda bulundu.

    Söz konusu paylaşım kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

    Vitor Pereira nın Brezilya kabusu #3

    VITOR PEREIRA'DAN SONRA CORINTHIANS

    • Sao Paulo 1-0 Corinthians (Paulista)
    • Corinthians 5-0 Ponte Preta (Paulista)
    • Palmeria 2-1 Corinthians (Paulista)
    • Novorizontino 0-1 Corinthians (Paulista)
    • Corinthians 1-1 Guarani (Paulista)
    • Sao Paulo 2-1 Corinthians (Paulista)
    • Always Ready 2-0 Corinthians (Libertadores)

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