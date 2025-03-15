Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, Southampton'ı yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Southampton ile Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Wolverhampton 2-1'lik skorla kazandı.

WOLVERHAMPTON, İKİ GOLLE GEÇTİ

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri, 19 ve 47. dakikalarda Jorgen Strand Larsen kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 75. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.

PEREIRA, 5. KEZ KAZANDI

Vitor Pereira ile ligde 13. maçında 5. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 26'ya yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Ligde 9 puanı olan Southampton son sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Southampton, Crystal Palace'ı konuk edecek. Wolverhampton ise West Ham'ı ağırlayacak.