Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, FA Cup'tan elendi

Haber Merkezi

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Bournemouth ile Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada Evanilson'dan geldi ve Bournemouth 1-0 öne geçti. Wolverhampton'a beraberliği getiren golü ise 60.dakikada Matheus Cunha kaydetti.

CUNHA, KIRMIZI GÖRDÜ

Dakikalar 120'yi gösterirken, Wolverhampton'ın golünü atan Matheus Cunha, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

WOLVERHAMPTON, PENALTILARDA ELENDİ

Wolverhampton, seri penaltı atışlarında rakibi Bournemouth'a 5-4 mağlup oldu ve kupadan elendi. Bournemouth ise adını bir üst tura yazdıran takım oldu.