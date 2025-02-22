Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, Bournemouth'u tek golle yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Bournemouth ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton oldu.

BOURNEMOUTH, 10 KİŞİ KALDI

Bournemouth'ta Iliya Zabarnyi, 31. dakikada sert faulü nedeniyle direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

WOLVERHAMPTON, TEK GOLLE KAZANDI

Wolverhampton, yıldız hücumcusu Matheus Cunha'nın 36. dakikadaki golüyle galibiyete ulaştı.

WOLVERHAMPTON, ÇIKIŞA GEÇTİ

Son 3 maçta 2. galibiyetini eden Wolverhampton, puanını 22'ye yükseltti. Bournemouth ise son 3 haftada 2. yenilgisini aldı ve 43 puanda kaldı.

Wolverhampton, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Bournemouth ise Brighton deplasmanına gidecek.