Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton FA Cup'ta turladı
Haber Merkezi

İngiltere FA Cup 3. tur maçında eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, deplasmanda Championship ekibi Bristol City ile karşılaştı.

Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-1'lik skorla kazandı.

WOLVERHAMPTON, TUR ATLADI

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ait Nouri, 21. dakikada ise Rodrigo Gomes kaydetti. Bristol'un tek golü 45+1. dakikada Scott Twine'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Wolverhampton'ın FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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Emre Çalışkan
Editor