Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton FA Cup'ta turladı

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İngiltere FA Cup 3. tur maçında eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, deplasmanda Championship ekibi Bristol City ile karşılaştı.

Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-1'lik skorla kazandı.

WOLVERHAMPTON, TUR ATLADI

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ait Nouri, 21. dakikada ise Rodrigo Gomes kaydetti. Bristol'un tek golü 45+1. dakikada Scott Twine'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Wolverhampton'ın FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.