Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, FA Cup'ta turladı

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İngiltere FA Cup 4. tur maçında Championship ekibi Blackburn ile Vitor Pereira yönetimindeki Premier Lig takımı Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

WOLVERHAMPTON, İKİ GOLLE TURLADI

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Joao Gomes ve 34. dakikada Matheus Cunda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, adını bir üst tura yazdırdı. Blackburn ise turnuvaya veda eden ekip oldu.