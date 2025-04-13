Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, Tottenham'a 4 attı

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İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-2'lik skorla Wolverhampton oldu.

WOLVERHAMPTON, 4 GOLLE KAZANDI

Wolverhampton'ın gollerini 2. dakikada Rayan Ait Nouri, 38. dakikada Djed Spence (kendi kalesine), 64. dakikada Jorgen Larsen ve 87. dakikada Matheus Cunha kaydederken Tottenham'ın 59. dakikada Mathys Tel ve 84. dakikada Richarlison ile gelen iki golü, puan için yeterli olmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı(4G, 1B). Premier Lig'de 35 puana çıkan Wolverhampton, 16. sırada yer aldı.

Tottenham ise son 6 maçta 4. kez kaybetmiş oldu(4M, 1B, 1G). Londra ekibi, 37 puanla 15. sırada yer alıyor.