Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, West Ham United'ı mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Molineux Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Wolverhampton 1-0'lık skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.

WOLVERHAMPTON'DAN ART ARDA İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham ise 34 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Premier Lig'de bir sonraki hafta Wolverhampton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.