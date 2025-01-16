Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Newcastle'a boyun eğdi

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 57. dakikalarda Alexander Isak ile 74. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

PEREIRA'NIN HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Wolverhampton ile çıktığı ilk 2 lig maçını kazanan Vitor Pereira'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 6. maçını kazanan ve 38 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşen Newcastle United, ligdeki bir sonraki maçında Bournemouth'u konuk edecek.

16 puanla 18. sırada kalan Wolverhampton Wanderers ise Chelsea deplasmanına gidecek.