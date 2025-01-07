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Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Nottingham Forest'tan fark yedi

Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Nottingham Forest'tan fark yedi Nottingham Forest, Premier Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Wolverhampton Wanderers'ı 3-0 mağlup etti.