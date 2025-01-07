Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Nottingham Forest'tan fark yedi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Nottingham Forest'ın gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ile 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU
Bu sonuçla birlikte Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini (2G-1B) bitiren Nottingham Forest, 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Maçın ardından oluşan puan durumunda Nottingham Forest, 40 puanla 3. sırada yer alırken Wolverhampton ise 16 puanla 17. sırada yer buldu.
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