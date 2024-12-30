Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Tottenham ile puanları paylaştı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.
Müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Wolverhampton'ın gollerini 7. dakikada Hee-chan Hwang ile 87. dakikada Jorgen Strand Larsen atarken Tottenham'ın sayılarını 12. dakikada Rodrigo Bentancur ile 45+3. dakikada Brennan Johnson kaydetti.
Tottenham'da Heung-min Son, 43. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
PEREIRA İLE İLK PUAN KAYBI
Vitor Pereira yönetiminde ilk puan kaybını yaşayan ve ve puanını 16 yapan Wolverhampton Wanderers, ligdeki bir sonraki maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Puanını 24'e yükselten Tottenham Hotspur ise Newcastle United'ı ağırlayacak
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