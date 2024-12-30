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Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Tottenham ile puanları paylaştı

Vitor Pereira'nın Wolverhampton'ı Tottenham ile puanları paylaştı Vitor Pereira ile ilk 2 maçında 2 galibiyet alan Wolverhampton Wanderers, Premier Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kaldı.