Waalwijk - Ajax maçı tatil edildi: Etienne Vaessen hastaneye kaldırıldı

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Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Waalwijk sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi.

Mandermakers Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 84. dakikasında yaşanan sakatlık nedeniyle maç yarıda kaldı.

Yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı: Maç tatil edildi

Waalwijk'in 28 yaşındaki file bekçisi Etienne Vaessen, 84. dakikada rakibiyle sert bir şekilde çarpıştı ve yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Vaessen'e acil müdahalede bulundu ve Vaessen daha sonra hemen hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşma 3-2 Ajax'ın üstünlüğü devam ederken, mücadelenin hakemi Pol van Boekel maçı tatil etti.

Waalwijk'ten resmi açıklama geldi

Sakatlıktan kısa süre sonra RKC Waalwijk direktörü Frank van Mosselveld, Etienne Vaessen'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Frank van Mosselveld yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilincini geri kazandı ve sonrasında hastaneye kaldırıldı. Pozisyondan sonra bir süre baygındı. Takımın sağlık ekibini de tebrik etmek istiyorum. Her türlü protokolü hemen uyguladılar. Oldukça ciddi bir çarpışmaydı. Herkes ilk önce bir kalp problemi yaşadığını düşündü ama şu an durumun bu olmadığı anlaşılıyor. Sahadan taşınırken kendine geldi. Hastaneye götürülüp muayene edilecek. Soyunma odasında yanındaydım. Eşi de evden geldi. Bilinci açıktı ama nerede olduğu ve ne yaşadığı hakkında bir fikri yoktu. Saha dışına taşınırken örtülerle çevrelenmesi izleyen herkesi tedirgin etti ama o sırada bilinci yerine gelmişti"