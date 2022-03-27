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    Wanda Nara, Mauro Icardi'yi aldattı

    Geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı aldatmasının ardından çatırdayan evlilik yeni bir skandalla sarsıldı. Bu kez de Wanda Nara'nın yıldız futbolcuyu aldattığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 09:32
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    Wanda Nara, Mauro Icardi'yi aldattı

    Sansasyonel evlilikleri yeniden çatırtıda olan Mauro Icardi - Wanda Nara ikilisinin bir skandalı daha ortaya çıktı.

    Arjantin basını, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Icardi'nin Nara'yı aldattığı iddialarının ardından bu kez Nara'nın korumasıyla yıldız futbolcuyu aldattığı skandalını ortaya çıkardı.

    Wanda Nara, Mauro Icardi yi aldattı #1

    BU KEZ DE WANDA NARA ALDATTI

    İddiaları bir adım öteye götüren Arjantin basınına göre çiftin korumalarından Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal temellere dayandığı belirtildi.

    İddialara göre geçtiğimiz Aralık ayında Nara ve arkadaşları, katıldıkları doğum günü partisi sonrası Nara'nın kaldığı otelde eğlenmeye devam etti. Bahsi geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılan isimlerden biri olduğu ve ikilinin oldukça yakın görüntüler verdiği ifade edildi.

    Bu gelişmeler üzerine Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu belirtildi.

    Wanda Nara, Mauro Icardi yi aldattı #2

    Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldattı - HABERİ

    Wanda Nara, Mauro Icardi yi aldattı #3

    Mauro Icardi, Wanda Nara'yı yine aldattı - HABERİ

    Wanda Nara, Mauro Icardi yi aldattı #4


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