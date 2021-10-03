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    Watford'da menajer Xisco Munoz ile yollar ayrıldı

    Milli oyuncularımızdan Ozan Tufan'ın da formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da menajer Xisco Munoz ile yolların ayrıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 13:37
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    Watford'da menajer Xisco Munoz ile yollar ayrıldı

    İngiltere Premier Lig'de milli oyuncularımızdan Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, menajer değişikliğine gidiyor. Watford, yaptığı resmi açıklamada menajer Xisco Munoz ile yolların ayrıldığını belirtti.

    Geçtiğimiz sezon takımın Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde katkıları olan Xisco Munoz'a teşekkür edilirken bu sezon için olumsuz gidişatın olduğu belirtildi.

    7 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

    Watford, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan toplamıştı. Norwich deplasmanındaki 3-1'lik galibiyet ve sonrasında iç sahada alınan 1-1'lik Newcastle beraberliği sonrası dün (2 Ekim Cumartesi) oynanan maçta Leeds United'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı.

    Watford da menajer Xisco Munoz ile yollar ayrıldı #1

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