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Watford'da teknik direktörlüğe Ranieri getirildi
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.
- AA
- 04.10.2021 - 19:42
- Güncelleme : 04.10.2021 - 19:43
Watford'da, dün teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verilmişti. Geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
RANIERI GETİRİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, Claudio Ranieri ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.