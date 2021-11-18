Watford'dan Ozan Tufan açıklaması

Watford, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında oynayabilme ihtimalinin son testlerin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında oynayabilme ihtimalinin son testlerin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Fenerbahçe 'den kiralık olarak Watford'ın yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 kez forma şansı bulabildi.