- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Watford'dan Ozan Tufan açıklaması
Watford'dan Ozan Tufan açıklaması
Watford, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında oynayabilme ihtimalinin son testlerin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 17:40
- Güncelleme : 18.11.2021 - 17:50
İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında oynayabilme ihtimalinin son testlerin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sezon başında Fenerbahçe 'den kiralık olarak Watford'ın yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 kez forma şansı bulabildi.