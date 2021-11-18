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    Watford'dan Ozan Tufan açıklaması

    Watford, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında oynayabilme ihtimalinin son testlerin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 17:50
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    Watford'dan Ozan Tufan açıklaması

    İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, A Milli Takım kampında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Ozan Tufan'ın, Manchester United karşılaşmasında oynayabilme ihtimalinin son testlerin ardından ortaya çıkacağını açıkladı.

    4 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Sezon başında Fenerbahçe 'den kiralık olarak Watford'ın yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 kez forma şansı bulabildi.

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