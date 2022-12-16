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    Wayne Rooney, boks maçına çıkmak istiyor

    Ünlü rapçi KSI; efsane İngiliz futbolcu Wayne Rooney'nin kendisiyle boks maçına çıkmak istediğini açıkladı.
    • 16.12.2022 - 21:33
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    Wayne Rooney, boks maçına çıkmak istiyor

    Popüler İngiliz Youtuber ve rapçi KSI, efsane İngiliz futbolcu Wayne Rooney'nin kendisiyle boks maçına çıkmak istediğini söyledi.

    Gerçek adı Olajide Olatunji olan KSI; Rooney'nin kendisini maça çıkmaya davet ettiğini açıkladı.

    "Gerçekten onunla kavga etmek istemiyorum"

    KSI Talk Sport'taki açıklamasında; "Umarım bunu burada açıklamama kızmaz. Rooney benimle iletişime geçti ve maça çıkmalıyız dedi. Ben teklifini reddetim. Gerçekten onunla kavga etmek istemiyorum." dedi.

    Wayne Rooney, boks maçına çıkmak istiyor #1

    İki boks maçında yer aldı

    Rapçi ve Youtuber, daha önce boks maçlarında yer aldı. Bu yıl Ağustos ayında iki boks maçına çıkan KSI, ikisini de kazanmıştı.

    Wayne Rooney, boks maçına çıkmak istiyor #2

    Fury, Rooney'den yardım alacağını söylemişti

    Daha önce Dünya Şampiyonu Tyson Fury, Oleksandr Usyk ile çıkacağı maçtan önce Rooney'den yardım alacağını açıklamıştı.

    Wayne Rooney, boks maçına çıkmak istiyor #3


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