Wayne Rooney, İngiltere'ye dönüyor

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MLS ekiplerinden DC United ile yollarını ayıran İngiliz teknik adam Wayne Rooney'in yeni adresi belli oluyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; teknik direktör John Eustace ile yollarını ayıran Championship ekibi Birmingham City, teknik direktörlük görevine Wayne Rooney'i getirmeyi planlıyor.
137 maçta 39 galibiyet
Kariyeri boyunca Derby County ve DC United'ı çalıştıran 37 yaşındaki Wayne Rooney, çıktığı 137 resmi maçta 39 galibiyet, 34 beraberlik ve 64 mağlubiyet elde etti.
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