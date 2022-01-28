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    Wayne Rooney'den Everton açıklaması

    Futbolculuk döneminde de Everton forması giyen Rooney, kendisine gelen teklifi kabul etmediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 21:22
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    Wayne Rooney'den Everton açıklaması

    İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü Wayne Rooney, Everton'ın başına geçeceği iddiaları hakkında konuştu.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre Rooney, Everton'ın menajeri ile iletişime geçerek kendisine teklifte bulunduğunu ancak İngiliz ekibinin teklifini reddettiğini belirterek "Menajerimle temasa geçtiler, menajerim de yöneticilere haber verdi ama evet tabii ki geri çevirmek benim için zor bir karardı" sözlerini söyledi.

    Şu anda Derby County'deki işine odaklandığını belirten İngiliz teknik adam, "Premier Lig'de teknik direktör olacağıma inanıyorum. Buna %100 hazır olduğuma inanıyorum. Ve eğer gelecekte bir gün Everton ile olursa bu kesinlikle harika olurdu. Ama şu anda Derby County'deyim ve benim için çok önemli." dedi.

    Wayne Rooney den Everton açıklaması #1

    PEREIRA DA ADAYLAR ARASINDA

    Rafa Benitez ile yollarını ayıran Everton'ın teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira da bulunuyor. Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Everton ile görüşmelerin devam ettiğini ve İngiliz kulüpten haber beklediğini belirtmişti.


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