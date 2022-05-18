Petrol
111.88
-0.04%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.001
-0.96%
BTXN Coin
14.22
6.99%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Wayne Rooney'nin son hali şaşırttı

    Wayne Rooney'nin son hali şaşırttı

    İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney futbolu bıraktıktan sonra aldığı kilolarla dikkat çekiyor.
    • 18.05.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere'nin efsane futbolcularından Wayne Rooney'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

    Wayne Rooney son olarak eşi Coleen ile İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah arasında günlerdir görülen davalara katılırken görüntülendi.

    Derby'de menajerlik yapıyor

    Wayne Rooney şimdilerde Championship'ten düşmesi kesinleşen Derby County'de teknik direktör olarak görev yapıyor.

    Wayne Rooney nin son hali şaşırttı #1

    Wayne Rooney nin son hali şaşırttı #2

    Wayne Rooney nin son hali şaşırttı #3

    Wayne Rooney nin son hali şaşırttı #4

    Wayne Rooney nin son hali şaşırttı #5

    Wayne Rooney nin son hali şaşırttı #6


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker imaj değiştirdi! Havuz başında peş peşe verdiği pozlarla nefes kesti
    Medya

    Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker imaj değiştirdi! Havuz başında peş peşe verdiği pozlarla nefes kesti

    Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi
    Yaşam

    Astrolog Dinçer Güner gündemi değerlendirdi

    Görüş Bildir