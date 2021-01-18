Wesley Sneijder, futbol dünyasına dönüyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Hollanda'nın 2. lig ekibi FC Den Bosch kulübünde danışman veya sportif direktör olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli kanallarda yorumculuk yapan ve bir süredir ortalarda görünmeyen Wesley Sneijder, FC Den Bosch kulübüyle görüşüyor.

Omroep Brabant'a konuşan FC Den Bosch'un yatırımcısı Ebert Dollovoet, "Wesley Sneijder ile konuşuyoruz. FC Den Bosch'ta neler yapabileceğimize dair bir sohbetimiz oldu." dedi.

FC Den Bosch'un finansal işlerden sorumlu yöneticisi Peter Poirters ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü, şu an bir gizlilik gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DANIŞMAN VEYA SPORTİF DİREKTÖR

Haberin detaylarında, Wesley Sneijder'in de FC Den Bosch'ta danışman veya sportif direktörlük benzeri bir görev ile de olsa futbol dünyasına geri dönmek için istekli olduğu belirtilid.

Ajax, Real Madrid ve Inter'de oynayan Wesley Sneijder, Ocak 2013 - Ağustos 2017 tarihleri arasında Galatasaray formasını terletti. Sneijder, Galatasaray'dan Nice'e ve oradan Al-Gharafa'ya transfer olduktan sonra Ağustos 2019'da futbolu bıraktı.