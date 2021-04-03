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    West Bromwich Chelsea'yi 5-2 mağlup etti

    West Bromwich, Mbaye Diagne'nin gol attığı maçta Chelsea'ye karşı deplasmanda 5-2 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 16:47
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    West Bromwich Chelsea'yi 5-2 mağlup etti

    Premier Lig'de 30. hafta maçında Chelsea ile West Bromwich kozlarını paylaştı.

    Mücadeleyi konuk ekip 5-2'lik skorla kazandı. West Bromwich'e galibiyeti getiren golleri 45 ve 45+2. dakikalarda Pereira, 63 ve 90. dakikalarda Callum Robinson, 68. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

    Chelsea'nin golleri 27. dakikada Pulisic ve 71. dakikada Mason Maount'tan geldi.

    West Bromwich Chelsea yi 5-2 mağlup etti #1

    DAHA ÖNCE DE MANCHESTER’A ATMIŞTI

    West Bromwich Albion formasıyla 10 maçta 2 gole ulaşan Diagne, daha önce Manchester United ağlarını havalandırmıştı.

    West Bromwich Chelsea yi 5-2 mağlup etti #2

    West Bromwich Chelsea yi 5-2 mağlup etti #3

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