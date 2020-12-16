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- West Bromwich, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı
West Bromwich, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı
West Bromwich, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 15:14
- Güncelleme : 16.12.2020 - 15:22
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, West Bromwich yönetimi tarafından görevden alındı.
13 MAÇTA 1 GALİBİYET
Bu sezon çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen İngiliz ekibinde, fatura Hırvat teknik adama kesildi.
19. SIRADA
20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada yer alan West Bromwich'te, yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.