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    West Bromwich, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı

    West Bromwich, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 15:14
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 15:22
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    West Bromwich, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, West Bromwich yönetimi tarafından görevden alındı.

    13 MAÇTA 1 GALİBİYET

    Bu sezon çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen İngiliz ekibinde, fatura Hırvat teknik adama kesildi.

    19. SIRADA

    20 takımlı Premier Lig'de 19. sırada yer alan West Bromwich'te, yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

    West Bromwich, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı #1

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