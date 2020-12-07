West Bromwich, Slaven Bilic'i gönderiyor

Premier Lig'de çıktığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilen West Bromwich Albion'da teknik direktör Slaven Bilic'in bileti kesildi.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan ve gösterdiği başarı sonrasında Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın başına getirilen Slaven Bilic, buradan West Bromwich Albion'un yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon takımını Premier Lig'e çıkaran Hırvat hoca, bu sezon istediği sonuçları elde edemedi.

SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Premier Lig'de sadece 1 galibiyeti bulunan Albion, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 4 puan toplayabildi ve 19. sırada yer aldı.

YOLLAR AYRILIYOR

West Bromwich'in yöneticileri, Slaven Bilic'in durumunu değerlendirmek için toplandı.

Hırvat menajerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.