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    West Ham, Kurt Zouma ile sözleşme imzaladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma’yı 35 milyon euro ödeyerek transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 11:12
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    West Ham, Kurt Zouma ile sözleşme imzaladı

    Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız savunma oyuncusu Kurt Zouma’yı renklerine bağladı.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Fransız oyuncu, Chelsea kariyerinde tüm kulvarlarda 151 maça çıktı ve 10 gol attı.

    35 MİLYON EURO BONSERVİS

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Ham United, bu transfer için yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    West Ham, Kurt Zouma ile sözleşme imzaladı #1

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