West Ham United deplasmanda Newcastle United'ı yendi

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, West Ham United'ı ağırladı.

Mücadeleyi deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tomas Soucek ve 53. dakikada Aaron Wan-Bissaka kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP ARSENAL

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten West Ham, ligdeki bir sonraki maçında Arsenal'i konuk edecek.

18 puanda kalan Newcastle ise Crytal Palace deplasmanına gidecek.