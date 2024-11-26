West Ham United deplasmanda Newcastle United'ı yendi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, West Ham United'ı ağırladı.
Mücadeleyi deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
West Ham'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tomas Soucek ve 53. dakikada Aaron Wan-Bissaka kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP ARSENAL
Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten West Ham, ligdeki bir sonraki maçında Arsenal'i konuk edecek.
18 puanda kalan Newcastle ise Crytal Palace deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış