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West Ham United'ı beş dakikada yıkan Aston Villa turu geçti

West Ham United'ı beş dakikada yıkan Aston Villa turu geçti Aston Villa, FA Cup 3. tur mücadelesinde konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek tur atladı.