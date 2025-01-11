West Ham United'ı beş dakikada yıkan Aston Villa turu geçti

Haber Merkezi
İngiltere'de FA Cup 3. tur mücadelesinde Aston Villa, West Ham United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
ASTON VILLA GERİDEN GELİP KAZANDI
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Amadou Onana ile 76. dakikada Morgan Rogers attı.
West Ham United'ın tek sayısını 9. dakikada Lucas Paqueta kaydetti.
Bu sonuçla Aston Villa, FA Cup'ta tur biletinin sahibi olurken West Ham United ise turnuvaya veda etti.
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