Wilfried Zaha milli takıma neden alınmadı? Fildişi hocası açıkladı Galatasaray'da son dönemde performansıyla dikkat çeken Wilfried Zaha'nın milli takım kadrosuna alınmaması dikkat çekmişti. Fildişi Sahili Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset eleştirilere cevap verdi.

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Fildişi Sahili Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarıyla yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Fransız çalıştırıcı, Zaha'yı milli takım kadrosuna almaması hakkında şunları söyledi:

Zaha milli takımda neden yok? Salı akşamı federasyonumuz Zaha'nın gönderilmesi için Galatasaray'a bir e-posta gönderdi. Oyuncuyu aradım, pazartesi günü herkesin toplanması gerektiğini söyledim. Zaha ise salı günü aramıza katılabileceğini söyledi. Büyük bir rekabetin içine giriyoruz. İşi daha sıkı tutmamız lazım.

"İşleri sıkı tutmamız lazım"

Gasset, "Benim için disiplin çok önemlidir. Bu sebepten dolayı kendisini milli takıma alamayacağımı söyledim. Afrika Kupası'na çok az bir süremiz kaldı. İşleri sıkı tutmamız lazım." şeklinde konuştu.

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'ın forması ile toplamda 14 maça çıkan Zaha, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın forması ile ise 31 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı.