Wilfried Zaha, rakibinin kafasına vurdu! Performansının yanı sıra saha içi ve saha dışındaki hareketleriyle de gündemden düşmeyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, Charlotte'un Philadelphia Union'u 2-0 yendiği maça damgasını vuran isim oldu.

Göster Hızlı Özet Wilfried Zaha, Charlotte FC'nin Philadelphia Union'u 2-0 yendiği maçta hem gol attı hem de kırmızı kart gördü.

Maçın 24. dakikasında takımını öne geçiren Zaha, son üç maçındaki üçüncü golünü atmış oldu.

Maçın 24. dakikasında takımını öne geçiren Zaha, son üç maçındaki üçüncü golünü atmış oldu.

Ancak 90. dakikada Jesus Bueno ile yaşadığı gerginlik sonucu kafasına vurarak kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray'dan Charlotte FC'ye giden Wilfried Zaha, MLS'te gündem olmaya devam ediyor. Fildişili futbolcu, Philadelphia Union ile oynanan ve 2-0 kazanılan maça damga vurdu. SON 3 MAÇTA 3 GOL Zaha, karşılaşmanın 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fildişili futbolcu, bu golüyle birlikte son 3 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı. KIRMIZI GÖRDÜ 32 yaşındaki futbolcu, Philadelphia Union maçındaki golünün ardından 90. dakikada kırmızı kart gördü. Zaha, müsabakanın 90. dakikasında Jesus Bueno ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine elini uzattı. Venezuelalı futbolcunun, elini itmesine sinirlenen Zaha, Bueno'nun kafasına vurunca hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. TOPLAM PERFORMANSI Charlotte forması altında toplamda 33 maça çıkan Zaha, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

