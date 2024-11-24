Wilfried Zaha'dan dikkat çeken paylaşım!

Haber Merkezi

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan ayrılan ve kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Fransa'da da istediği performansı sergileyemeyen ve Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından bir yazı yayınladı.

"HER DURUMUN İKİ TARAFI VARDIR"

Zaha'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Unutmayın; her eylem bir tepki doğurur ve her durumun iki farklı tarafı vardır.

LYON FORMASIYLA 5 MAÇA ÇIKTI

10 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, Lyon formasını 5 kez giydi. Zaha, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.