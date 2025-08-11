Wilfried Zaha'dan şık vole golü

MLS'in 26. hafta mücadelesinde Pat Noonan yönetimindeki Cincinnati ile Dean Smith'in çalıştırdığı Charlotte FC karşı karşıya geldi.

TQL Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla konuk takım Charlotte FC oldu.

Charlotte'a üç puanı kazandıran golü ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha kaydetti.

ZAHA'DAN ŞIK VOLE

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Zaha, ceza saha içerisinde sağ ayakla yerden yaptığı vole vuruşuyla kaleciyi çaresiz bıraktı ve takımına galibiyeti getirdi.

Fildişi Sahilli futbolcunun bu şık golü ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

CHARLOTTE FC PUANINI 41 YAPTI

Alınan bu sonuçla Cincinnati, 49 puanda kaldı ve Doğu Konferansı'nda 2. sırada yer aldı.

Charlotte FC ise puanını 41 yaptı ve 7. sırada konumlandı.

Cincinnati, gelecek hafta Portland'a konuk olurken, Charlotte evinde Real Salt Lake ile karşılaşacak.